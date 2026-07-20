Госдума поддержала законопроект о мониторинге стоимости продуктов

От производителя до прилавка магазина… Госдума приняла в первом чтении законопроект о мониторинге цен на всех этапах движения продуктов. Согласно документу, органы власти смогут получать информацию о сделках между компаниями, объемах продаж, суммах доходов, расходов и прибыли на основании налоговых деклараций, бухгалтерской и аудиторской отчетности и использовать эти данные для мониторинга. Это позволит быстрее выявлять причины изменения цен на товары, понимать, где именно возникает дополнительная стоимость, и, соответственно, оперативнее реагировать на рост цен.
https://t.me/vestikbr