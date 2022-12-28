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Госдума одобрила новые правила работы такси

Госдума одобрила новые правила работы такси

28.12.2022 | 10:30
Госдума одобрила новые правила работы такси. Законопроект внес на рассмотрение депутатов федеральный кабинет министров. Согласно документу, нельзя будет управлять такси, если у водителя – больше трех неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Работать в службу не возьмут людей с неснятой или непогашенной судимостью за насильственные преступления, такие как убийство, грабёж, разбой, преступления против общественной безопасности. Размещать «шашки» на кузове, а также фонарь оранжевого цвета на крыше нужно будет обязательно. А в салоне появятся сведения о машине, водителе, перевозчике, номер телефона для отправки жалоб и обязательно – информация об актуальных тарифах. Главная цель нововведений – уйти от «серых» схем в работе такси. Основные положения закона должны вступить в силу в следующем сентябре.   https://t.me/vestikbr  
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