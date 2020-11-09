Госавтоинспекторы КБР применяют новые измерительные приборы





Госавтоинспекторы республики осваивают методы диагностики состояния транспортных средств на новом оборудовании. Измерительные приборы поступили в региональное отделение ГИБДД, и для правоохранителей организовали практическое занятие.

Эти навыки необходимы для исполнения закона о техосмотре автобусов, который вступает в силу в марте следующего года. По новым правилам пассажирский транспорт будет проходить ТО только в присутствии инспектора и по предварительной записи.

«Начиная с 1-го марта мы должны принимать участие в проведении ТО всех автобусов. Водитель автобуса должен подать заявку в электронном виде до 5 дней до истечения срока его диагностической карты. После получения заявки оператор ТО должен или отказать, или согласовать дату назначения на техосмотр. Техосмотр автобусов проводится в зависимости от года выпуска. Если автобусу менее 5 лет, то проводится 1 раз в год, если более 5 лет – каждые 6 месяцев», — говорит Замир Маремшаов, инспектор по особым поручениям отдела надзора Управления ГИБДД МВД по КБР.

В итоге автоинспектор проследит за всей процедурой диагностики автобуса и проверит показания на соответствие госстандартам. Чтобы исключить возможность подделки результатов техосмотра, процесс будет фиксироваться на фотокамеру.