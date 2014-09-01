Госавтоинспекция страны отмечает юбилейную дату – 85 лет с момента образования





В честь праздника в региональном управлении службы провели встречу с теми, кто отдал ей десятки лет. Полицейским-ветеранам вручили медали «85 лет ГАИ-ГИБДД». Для них же организовали экскурс в историю: рассказали, как в августе 36-го сформировали ведомство, показали фотографии сотрудников, которые в разные годы охраняли порядок на дорогах. Память тех, кто погиб при исполнении, почтили минутой молчания. После собрания участники возложили цветы к монументу коллегам, ушедшим из жизни на боевом посту. Ветеранам также показали, как сегодня проходит подготовка личного состава. Юные помощники автоинспекторов, которых пригласили на встречу, получили возможность сфотографироваться с ветеранами.