Госавтоинспекция КБР провела очередной рейд «Нетрезвый водитель»

Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии провела очередной профилактический рейд «Нетрезвый водитель». Акция проводится каждую неделю с целью выявления случаев вождения автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. На этот раз к профилактическому рейду присоединились представители Общественного совета при республиканском МВД.

В итоге за 6 часов рейда выявили 20 фактов управления транспортным средством без прав. 11 человек сели за руль в состоянии опьянения. Были и те, кто отказался пройти медицинское освидетельствование. Двух водителей подозревают в повторном управлении автомобилем в пьяном виде. Здесь потребуется дополнительная проверка. На штраф-стоянку отправили больше трех десятков машин.

Цель таких рейдов – не только пресечь правонарушения, но и предупредить их возникновение. А потому полицейские в очередной раз напоминают об опасности, которую представляет пьяный водитель, и призывают к благоразумию всех участников дорожного движения.