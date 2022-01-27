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Горы Кабардино-Балкарии привлекают туристов со всей России

Горы Кабардино-Балкарии привлекают туристов со всей России

27.01.2022 | 16:03
Подышать кристально чистым воздухом, полюбоваться красотами природы, прокатиться по склонам и обязательно сделать селфи на память… Именно за этим в горы Кабардино-Балкарии приезжают туристы со всей России. Живописные виды привлекли в Приэльбрусье и семью Курницких из Ростова-на-Дону. Сюда они приезжают практически каждый год. Признаются: отдых в этих местах неповторим, и они не готовы променять его ни на что другое. Довольны отдыхом и другие туристы. Для тех, кто только становится на лыжи или сноуборд, отвели более плавный склон. Кататься здесь учатся от мала до велика. Красиво, технично, а главное – безопасно спускаться с горы новичков учат профессиональные инструкторы. Отдыхающих одинаково много как на трассах для начинающих, так и на более крутых склонах. Получившие заряд бодрости на многие месяцы вперед, туристы увозят с собой яркие впечатления и, конечно, сувениры – в память об отдыхе, проведенном на склонах Эльбруса.
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