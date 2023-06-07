Городу Скадовск передали полное собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина в одном томе

По поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова Скадовскому муниципальному округу Херсонской области передали полное собрание сочинений Александра Пушкина в одном томе. Подарок на церемонии открытия памятника основоположнику современного русского языка в Скадовске вручил руководитель шефской рабочей группы Кабардино-Балкарии Залим Кашироков.
Книгу с благодарностью принял глава администрации Скадовского округа Сергей Швайко, который объявил об учреждении ежегодного литературного конкурса для популяризации русской классики.
Проводить его будут совместно с Кабардино-Балкарией. Участвовать смогут образовательные учреждения и Дома культуры округа. Главным переходящим призом станет полное собрание сочинений Пушкина.
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