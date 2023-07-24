Города Майский и Чегем стали победителями конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей Майского и Чегемского районов с победой во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В рамках пленарного заседания Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» объявлены победители VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В заседании приняли участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Все поступившие заявки прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии охраны культурного наследия, археологии. В экспертную комиссию вошло 13 специалистов, каждый из которых оценивал конкурсные заявки по своему направлению. Комиссией учитывалось качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов. Победителей определила Федеральная комиссия конкурса, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Отметим, что Кабардино-Балкария представила на конкурс два проекта -«Чегем.Движение вперёд» и «Мой город - Майский», которые определены в числе победителей. Благодаря победе в конкурсе, в г.Чегеме будет продолжено благоустройство райцентра: улиц Кярова и Надречная, территории центральной районной больницы, с охватом многоквартирных жилых домов, имеющихся спортивных объектов и набережной реки Чегем. Предусмотрено создание современной и безопасной дорожной инфраструктуры, обустройство общественных пространств с летней эстрадой, скейт-парком, воркаут-площадками, большой прогулочной зоной. В г.Майском планируется благоустроить центральную площадь города с прилегающими территориями: создать зоны для прогулок, отдыха, досуга и занятий спортом. Также в планах установить фотозоны с элементами казачьего фольклора, сцену на центральной площади города, скейт-зону и торговые точки в едином архитектурном стиле. Конкурсы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».