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Город Майский одержал победу в конкурсе проектов комфортной городской среды

Город Майский одержал победу в конкурсе проектов комфортной городской среды

01.08.2023 | 16:10
На городской площади появятся места для прогулок и отдыха. В планах – установить фотозоны с элементами казачьего фольклора и сцену, создать площадку для катания на скейтбордах и торговые точки в едином стиле. С началом поступления федеральных средств эта территория превратится в масштабную стройплощадку. Тем временем близится к завершению благоустройство сквера на ул.Горького. В ближайшее время подрядная организация создаст газоны и установит элементы так называемой «уличной мебели» – теневые беседки с качелями, скамейки и урны. Для безопасности граждан в сквере оборудовали систему постоянного видеонаблюдения. По просьбе местных школьников здесь создадут точку доступа Wi-Fi. Работы намерены завершить в августе. Горожане рады изменениям в облике Майского. В Майском привели в порядок улицу вдоль железной дороги. Она начинается от переулка Красноармейского и идет до памятника природы «Дуб Александра Пушкина». Отремонтировали полотно и на ул.Кирова – от Комсомольской до Соединительной. До конца августа на этом участке планируют установить новые фонари, что особенно важно, потому что дорога ведет к школе. И к том уже здесь теперь будет парковка. Трассы Майского восстанавливают на средства Дорожного фонда республики. Помимо этого, продолжают капитально ремонтировать жилые многоэтажки. К осени облик города должен существенно измениться.   https://t.me/vestikbr
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