На Эльбрусе побит рекорд посещаемости

На курорте «Эльбрус» побит очередной рекорд: канатные дороги за день перевезли 6015 человек. Это на 14 процентов больше, чем за то же время в прошлом году, написал сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем телеграм-канале.
Одновременно в Приэльбрусье находятся больше 7200 туристов. Из них на трассах катаются шесть тысяч. Казбек Коков подчеркнул, что самый высокогорный курорт России продолжают активно модернизировать.
В этом участвуют республика и институт развития «Кавказ.РФ». Руководитель региона добавил, что поклонников зимних видов спорта совсем скоро ждет открытие новой зоны катания.
