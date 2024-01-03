На Эльбрусе побит рекорд посещаемости

03.01.2024 | 16:26
На курорте «Эльбрус» побит очередной рекорд: канатные дороги за день перевезли 6015 человек. Это на 14 процентов больше, чем за то же время в прошлом году, написал сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем телеграм-канале. Одновременно в Приэльбрусье находятся больше 7200 туристов. Из них на трассах катаются шесть тысяч. Казбек Коков подчеркнул, что самый высокогорный курорт России продолжают активно модернизировать. В этом участвуют республика и институт развития «Кавказ.РФ». Руководитель региона добавил, что поклонников зимних видов спорта совсем скоро ждет открытие новой зоны катания.   https://t.me/vestikbr
