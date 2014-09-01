Горнолыжный сезон на Эльбрусе продлили на весь июнь





Горнолыжный сезон на Эльбрусе продлили на весь июнь, сообщили в компании «Курорты Северного Кавказа». До этого, напомню, его предполагали завершить в конце мая. Снег, который лежит выше трех с половиной тысяч метров над уровнем моря, по-прежнему позволяет готовить хорошие трассы от «Гара-Баши» до станции «Мир». А вот зону ниже закроют для катания с 31-го мая. Горнолыжный сезон на склонах высочайшей горы Европы длится уже больше 200 дней – с седьмого ноября. До этого самым протяженным был сезон 17-го года. Тогда катание завершили в первой половине июля. «Цели – побить рекорд – нет. Главное – обеспечить безопасность и комфортные условия для отдыхающих», — подчеркивают в компании «Курорты Северного Кавказа».