Горнолыжный сезон на Эльбрусе откроется 19 ноября

Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии готов открыть сезон в субботу, 19 ноября, сообщает пресс-служба КАвказ.РФ. В первые дни горнолыжного года гости смогут кататься по самой высокогорной трассе страны Гарабаши – Мир. Благодаря оснежению и низким температурам курорт сможет открыть сезон 2022/2023 раньше, чем в прошлом году. Так, в 2021-м горнолыжная зима стартовала только 4 декабря, трассы ниже станции Мир были открыты 19 декабря. На старте будет доступна только одна трасса, поэтому на курорте будет действовать выгодный тариф «Промо»: взрослым гостям день катания обойдется в 1600 рублей, детям с 6 до 13 лет включительно – 1050 рублей. Также с первого дня начнут работать сезонные абонементы – персональные ски-пассы, кататься по которым можно весь зимний сезон без ограничений. «Эльбрус» – всесезонный горнолыжный курорт под управлением института развития СКФО Кавказ.РФ. Здесь обустроена самая высокогорная зона катания в стране. На курорте работают 17 км обустроенных трасси три современные канатные дороги гондольного типа. В 2021 году на курортепобывало 400 тысяч человек. Среднегодовой темп прироста турпотока с 2018 по 2021 год – 19%. Сейчас курорт в фазе активной реконструкции и развития: до 2024 года запланировано построить 31 объект инфраструктуры, горнолыжной и обеспечивающей.