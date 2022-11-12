home
Главная
>
Новости
>
Горнолыжный сезон на Эльбрусе откроется 19 ноября

Горнолыжный сезон на Эльбрусе откроется 19 ноября

12.11.2022 | 16:41
Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии готов открыть сезон в субботу, 19 ноября, сообщает пресс-служба КАвказ.РФ. В первые дни горнолыжного года гости смогут кататься по самой высокогорной трассе страны Гарабаши – Мир. Благодаря оснежению и низким температурам курорт сможет открыть сезон 2022/2023 раньше, чем в прошлом году. Так, в 2021-м горнолыжная зима стартовала только 4 декабря, трассы ниже станции Мир были открыты 19 декабря. На старте будет доступна только одна трасса, поэтому на курорте будет действовать выгодный тариф «Промо»: взрослым гостям день катания обойдется в 1600 рублей, детям с 6 до 13 лет включительно – 1050 рублей. Также с первого дня начнут работать сезонные абонементы – персональные ски-пассы, кататься по которым можно весь зимний сезон без ограничений. «Эльбрус» – всесезонный горнолыжный курорт под управлением института развития СКФО Кавказ.РФ. Здесь обустроена самая высокогорная зона катания в стране. На курорте работают 17 км обустроенных трасси три современные канатные дороги гондольного типа. В 2021 году на курортепобывало 400 тысяч человек. Среднегодовой темп прироста турпотока с 2018 по 2021 год – 19%. Сейчас курорт в фазе активной реконструкции и развития: до 2024 года запланировано построить 31 объект инфраструктуры, горнолыжной и обеспечивающей.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных