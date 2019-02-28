Горнолыжный и современное пятиборье – включить в базовые виды спорта Кабардино-Балкарии. — 2019.02.28

С таким предложением профильное министерство республики обратилось в федеральное ведомство. Об этом сегодня заявили на итоговой коллегии.

Как было отмечено на заседании, в последние годы развитию спорта высоких достижений уделяется повышенное внимание. Комплексы и центры, которые готовят профессионалов, субсидируются в том числе из бюджета страны.

На данный момент свыше стасорока жителей республики представляют Кабардино-Балкарию в различных российских сборных. При этом, заявили на коллегии, успехи в спорте высших достижений напрямую зависят от развития массового. По данным прошлого года, в различных состязаниях приняли участие чуть больше трети жителей республики. Задача на перспективу увеличить эти цифры как минимум вдвое. До 21-го года Кабардино-Балкария получит из федерального центра около четырехсот_пятидесяти миллионов рублей, отметили на заседании. Средства направят на возведение дополнительных спортивных сооружений, полей и оборудование. На этот год, в частности, запланированы строительство многофункциональных игровых площадок в девяти населённых пунктах, ФОКа – в Кашхатау, сдача в эксплуатацию комплекса в Залукокоаже.