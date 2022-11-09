Горнолыжные команды России открыли зимний сезон тренировок на Эльбрусе

Почти месяц самую высокогорную трассу курорта «Гарабаши – Мир» раскатывают российские горнолыжники – члены 40 команд из 18 регионов России. Около 600 спортсменов готовятся к всероссийским соревнованиям, в том числе этапам Кубка России, Чемпионату и Первенству России, сообщает пресс-служба Кавказ.РФ. Спортивный сезон на курорте «Эльбрус» стартовал в октябре. На ежегодные сборы приехали юниоры, юниорки, взрослые мужские и женские команды из разных уголков страны – от Мурманской области до Камчатки. На горе спортсмены проводят по три часа в день, преимущественно утром, во второй половине дня занимаются общей физической подготовкой. В таком графике тренировочные мероприятия продлятся до 20 ноября. «Курорт «Эльбрус» исторически является всесезонной базой для профессиональных спортсменов. Благодаря расположению трасс, искусственному оснежению и климату высогорья тренировки проводятся практически круглый год. Сейчас на курорте проводим масштабную модернизацию и благоустройство. Думаю, что, приехав на следующие сборы в апреле 2023 года, наши чемпионы смогут увидеть изменения в облике курорта», – отмечает генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев. Эльбрус – всесезонный горнолыжный курорт под управлением института развития СКФО Кавказ.РФ с самой высокогорной зоной катания в стране. На курорте расположено 17 км обустроенных трасс и семь подъемников, в том числе три гондольного типа. Ежегодно на курорте растет турпоток, в прошлом году на «Эльбрусе» побывало 400 тысяч человек. Среднегодовой темп прироста с 2018 по 2021 год – 19%. Сейчас курорт в фазе активной реконструкции и развития: до 2024 года запланировано построить 31 объект инфраструктуры, горнолыжной и обеспечивающей.