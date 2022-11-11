home
Главная
>
Новости
>
Горнолыжные команды России открыли зимний сезон тренировок в Приэльбрусье

Горнолыжные команды России открыли зимний сезон тренировок в Приэльбрусье

11.11.2022 | 16:07
Мастер-класс от тренера высшей категории... Елена Телегина воспитала не одно поколение чемпионов России и международных турниров по горным лыжам. Сейчас на заслуженном отдыхе, но спорт не бросает. На учебных сборах клуба “Металлург-Магнитогорск” помогает молодым тренерам. Ребят готовят к предстоящим всероссийским соревнованиям по горнолыжному спорту “Кубок Медвежонка”. В конце ноября они пройдут в Башкортостане. Многие из их соперников занимаются здесь же на Эльбрусе. Поблизости катаются воспитанники Федерации горнолыжного спорта Подольска. Самому юному – Мише Маслову – пять лет. На лыжах он уже год. География спортсменов, которые оттачивают мастерство на склонах высочайшей горы Европы, довольно широкая: это Подольск, Санкт-Петербург и Саратов, Магнитогорск и даже Ханты-Мансийск. Высота 3800 метров, трассы повышенной сложности. Идеальное место для тренировок, говорят спортсмены. С октября усиленные занятия проводит здесь сборная России по фристайлу в дисциплине “ски-кросс”. После того как прошли адаптацию, начали отрабатывать основные элементы. Проводят время с пользой и паралимпийцы. В Приэльбрусье приехали воспитанники Центра адаптивного спорта Югры. Спортсмены говорят: на учебных-тренировочных сборах дорог каждый час, особенно сейчас, пока трассы для катания практически в полном распоряжении профессионалов.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных