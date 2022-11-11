Горнолыжные команды России открыли зимний сезон тренировок в Приэльбрусье

Мастер-класс от тренера высшей категории... Елена Телегина воспитала не одно поколение чемпионов России и международных турниров по горным лыжам. Сейчас на заслуженном отдыхе, но спорт не бросает. На учебных сборах клуба “Металлург-Магнитогорск” помогает молодым тренерам.
Ребят готовят к предстоящим всероссийским соревнованиям по горнолыжному спорту “Кубок Медвежонка”. В конце ноября они пройдут в Башкортостане. Многие из их соперников занимаются здесь же на Эльбрусе.
Поблизости катаются воспитанники Федерации горнолыжного спорта Подольска. Самому юному – Мише Маслову – пять лет. На лыжах он уже год.
География спортсменов, которые оттачивают мастерство на склонах высочайшей горы Европы, довольно широкая: это Подольск, Санкт-Петербург и Саратов, Магнитогорск и даже Ханты-Мансийск. Высота 3800 метров, трассы повышенной сложности. Идеальное место для тренировок, говорят спортсмены.
С октября усиленные занятия проводит здесь сборная России по фристайлу в дисциплине “ски-кросс”. После того как прошли адаптацию, начали отрабатывать основные элементы. Проводят время с пользой и паралимпийцы. В Приэльбрусье приехали воспитанники Центра адаптивного спорта Югры.
Спортсмены говорят: на учебных-тренировочных сборах дорог каждый час, особенно сейчас, пока трассы для катания практически в полном распоряжении профессионалов.
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