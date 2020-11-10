«Горянки» взяли приз на кинофестивале в Крыму

«Горянки» режиссера Марьям Махиевой победили на 12-м всероссийском кинофестивале «Человек, познающий мир». Картина заняла первое место в номинации «Лучший документальный фильм».

Фестиваль проходил в конце октября в Крыму при поддержке министерства культуры России. Заявки подали больше 300 конкурсантов. В итоге в финал вышли восемь художественных кинолент, 10 короткометражек и 14 документальных фильмов… Картина «Горянки» — о жизни современных кавказских женщин. Автор выбрала для своего проекта трех героинь. Все они разного возраста и социального положения. «Мне хочется говорить, про то, какие успешные примеры есть и, собственно, фильм об этом, как женщины справились со своей судьбой и как они добились какого-то успеха. Это такой пример, который может вдохновить девушек на свою мечту», — говорит режиссер.

Махиева родилась в Тырныаузе. В 2010-м стала учиться на режиссера в институте кино и телевидения в Санкт-Петербурге. В этом городе и сегодня продолжает жить и работать. Марьям – автор документальных фильмов «Актриса из Серова», «Они ушли танцевать», «Нейтрино и Андыртау».