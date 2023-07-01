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Горам Кавказского хребта в КБР присвоили имена трех советских писателей

Горам Кавказского хребта в КБР присвоили имена трех советских писателей

01.07.2023 | 09:48
Некогда безымянные вершины названы в честь Алима Кешокова, Кайсына Кулиева, Мустая Карима… Горам Главного Кавказского хребта в Кабардино-Балкарии присвоили имена трех советских писателей – участников Великой Отечественной. Такое решение приняли в правительстве России. Высота вершин, посвященных знаменитым авторам Кабардино-Балкарии и Башкортостана, – от трех с половиной тысяч метров до 3700. С предложением о присвоении имен вышел парламент нашей республики. Добавим, что в горах на территории нашего региона появился новый туристический маршрут, который назвали «Тропа поэтов».   https://t.me/vestikbr
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