Голубые озера в Черексом районе привлекают туристов и ученых со всей страны

42 километра от Нальчика, меньше часа в дороге… И вот путешественников уже ждут умиротворяющее единение с лесами, горами, реками и удивительные краски Голубых озер. (7681, 7682) Семья Стрыгиных в Кабардино-Балкарию приезжает уже второй раз. Впервые побывали в январе. Когда решали, где проводить отпуск, вместо моря выбрали озера. Голубые.
Карстовые водоемы в Черекском районе известны далеко за пределами страны. Пять озер. Их появление окутано тайной, особенно нижнего. По одной из легенд, это слезы девушки, скорбящей по погибшему любимому. По другой – дракона, что был сражен сказочным персонажем Батразом. Еще одна версия: озеро образовалось от падения камня, брошенного героем эпоса Карашаваем. Доподлинно известно, что несколько веков назад на этом месте стояла мельница.
Ученые тайнами Голубых озер занялись еще в начале 20-го века. Первые замеры нижнего в 27-м году сделал доктор наук Иван Кузнецов. Тогда же попытались определить, откуда поступает вода. Но подводного снаряжения не было, и вопрос остался открытым. Точный ответ не получили и сегодня. С 2016-го Центр подводных исследований Русского географического общества снаряжает в Кабардино-Балкарию экспедиции. По результатам удалось создать 3D-модель нижнего Голубого.
Удалось установить и глубину нижнего озера. Роботы опустились до 279 метров. Но ученые говорят: телеуправляемый аппарат уперся в расщелину, и габариты не позволили пройти дальше.
Последние несколько лет Голубое озеро – колыбель профессиональных водолазов и дайверов. Здесь же проводят и испытания новой техники.
Вернуться на Голубое озеро представители Центра подводных исследований планируют уже совсем скоро. Пока же оно собирает десятки туристов в день. Яна Кожанова и Лиля Вицкопова из Смоленска. Входят в российскую команду по сумо. Сейчас на сборах в Кисловодске. Решили побывать и в Кабардино-Балкарии.
У семьи Стрыгиных в запасе еще несколько дней. Говорят, в следующий отпуск вернутся сюда же.
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