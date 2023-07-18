home
Главная
>
Новости
>
Голубые озера в Черексом районе привлекают туристов и ученых со всей страны

Голубые озера в Черексом районе привлекают туристов и ученых со всей страны

18.07.2023 | 16:00
42 километра от Нальчика, меньше часа в дороге… И вот путешественников уже ждут умиротворяющее единение с лесами, горами, реками и удивительные краски Голубых озер. (7681, 7682) Семья Стрыгиных в Кабардино-Балкарию приезжает уже второй раз. Впервые побывали в январе. Когда решали, где проводить отпуск, вместо моря выбрали озера. Голубые. Карстовые водоемы в Черекском районе известны далеко за пределами страны. Пять озер. Их появление окутано тайной, особенно нижнего. По одной из легенд, это слезы девушки, скорбящей по погибшему любимому. По другой – дракона, что был сражен сказочным персонажем Батразом. Еще одна версия: озеро образовалось от падения камня, брошенного героем эпоса Карашаваем. Доподлинно известно, что несколько веков назад на этом месте стояла мельница. Ученые тайнами Голубых озер занялись еще в начале 20-го века. Первые замеры нижнего в 27-м году сделал доктор наук Иван Кузнецов. Тогда же попытались определить, откуда поступает вода. Но подводного снаряжения не было, и вопрос остался открытым. Точный ответ не получили и сегодня. С 2016-го Центр подводных исследований Русского географического общества снаряжает в Кабардино-Балкарию экспедиции. По результатам удалось создать 3D-модель нижнего Голубого. Удалось установить и глубину нижнего озера. Роботы опустились до 279 метров. Но ученые говорят: телеуправляемый аппарат уперся в расщелину, и габариты не позволили пройти дальше. Последние несколько лет Голубое озеро – колыбель профессиональных водолазов и дайверов. Здесь же проводят и испытания новой техники. Вернуться на Голубое озеро представители Центра подводных исследований планируют уже совсем скоро. Пока же оно собирает десятки туристов в день. Яна Кожанова и Лиля Вицкопова из Смоленска. Входят в российскую команду по сумо. Сейчас на сборах в Кисловодске. Решили побывать и в Кабардино-Балкарии. У семьи Стрыгиных в запасе еще несколько дней. Говорят, в следующий отпуск вернутся сюда же.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных