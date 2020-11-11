Голубое топливо в населенные пункты КБР

В Кабардино-Балкарии продолжается реализация республиканской программы по газификации населенных пунктов. Уровень обеспеченности КБР природным газом сегодня – один из самых высоких в России. Микрорайону, расположенному на окраине Шалушки, всего несколько лет. Дома здесь возводят и обживают, но до недавнего времени селяне испытывали серьезные трудности с газоснабжением. Проблему стали решать на разных уровнях, начиная с муниципального. В итоге республиканские власти направили из своих резервов средства на газификацию нескольких населенных пунктов, в том числе и Шалушки. Трубы современные – металлополимерные. Их соединят, а после проверят стыки – насколько герметичны. И только затем новые линии подключат к сети. Жители шалушкинских новостроек уверяют: когда газ придет в их дома, это будет один из самых счастливых дней в жизни.

В Шалушке сегодня живут 11 тысяч людей. На центральной улице – новый асфальт и фонари. В этом году заработали еще две водозаборные скважины. Здесь строят детский сад и спортивный комплекс. Социальную инфраструктуру в селе продолжают совершенствовать.