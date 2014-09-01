Голосуют жители разного возраста. В Черекском районе впервые приступили к выборам сразу несколько молодых людей





Все вместе они пришли на триста двадцатый участок. Расположен он в Аушигере. Восемь избирателей – студенты вузов Кабардино-Балкарии. Впервые они заполняют необходимые документы, подходят к урне для голосования и опускают бюллетени. Исполнить гражданский долг пришла и заслуженный учитель республики Тамара Хотова. Примечательно, что сделала она это в свой день рождения.

В Кашхатау на триста тридцать третьем участке проголосовал еще один уважаемый человек – бывший председатель Совета ветеранов поселка Виктор Уянаев. Сама комиссия расположилась в новом здании физкультурно-оздоровительного комплекса.

В Черекском районе 14 участков, на которых зарегистрированы примерно 18 тысяч людей. С выбором накануне определилась и жительница Верхней Балкарии КзыкА Муртазова, которая совсем недавно отметила вековой юбилей.