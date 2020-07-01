Голосование по поправкам в Конституцию признано состоявшимся





Голосование по поправкам в Конституцию России признано в Кабардино-Балкарии состоявшимся. Об этом заявили сегодня в Избирательной комиссии республики.

Председатель Избирательной комиссии КБР Вячеслав Гешев отметил, что в этот раз общероссийское голосование проводили в непривычных условиях. Впервые граждане участвовали в процедуре 7 дней подряд. К тому же требовалось неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора из-за распространения коронавируса. Поставленные задачи выполнить удалось, констатировал Гешев: возможность выразить свое мнение жителям республики предоставили как на участках, так и на дому.

«На территории республики проголосовало 424 тысячи 147 участников голосования, что составляет 78,31%. На вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?», — «да» ответило 369,739 участников голосования, что составляет 85,52%. «Нет» ответили 53 790 человек, что составляет 12,68 %. Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ на территории Кабардино-Балкарии признано состоявшимся», — объявил Вячеслав Гешев.

В КБР для голосования были открыты 355 участков. В списках избирателей значились 537720 человек. Все дни с 25 июня по 1 июля прошли в штатном режиме, без нарушений. За ходом процесса следили общественные наблюдатели. Посильную помощь оказывали волонтеры.

Протокол с результатами голосования по Кабардино-Балкарии подписан. Его отправят в Москву в Центральную избирательную комиссию. Вячеслав Гешев благодарит всех, кто принял участие в поистине историческом событии и обеспечил его проведение.