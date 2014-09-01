Голосование длится три дня, и после каждого бюллетени, в которых избиратели поставили свои отметки, опечатывают





Так обеспечивается неприкосновенность документов. Ровно в восемь вечера двери участков закрываются. После этого под контролем наблюдателей с контейнеров для голосования снимают пломбы и урны вскрывают. Самый ответственный момент: не прикасаясь к бюллетеням и не пересчитывая их, документы отправляют в специальные сейф-пакеты и сразу запечатывают. Происходит все под видеокамерами. Члены избиркома и наблюдатели ставят подписи на пакетах и на каждый составляют акт. Затем бюллетени закрывают в металлических сейфах, которые также опечатывают. Помещения, где хранят ценный груз, – под круглосуточной охраной.

Вскроют сейф-пакеты 19 сентября после 20-ти часов – перед началом подсчета голосов.