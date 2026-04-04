Год единства народов России торжественно открыли в Нальчике

В столице Кабардино-Балкарии прошло торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года единства народов России. В церемонии приняли участие представители органов власти, министерств и ведомств республики, а также духовенство региона. Почётными гостями стали делегация из Чувашской Республики, которая насчитывала 173 человека.
Со сцены Государственного концертного зала звучат песни на чувашском… Гости из Приволжского края открыли концерт, посвященный Году единства народов России в Нальчике. Делегация в Кабардино-Балкарию приехала по программе развития туризма. За несколько дней ее представители уже успели посмотреть главные достопримечательности республики.
На торжественное открытие Года единства нардов России в Нальчике пригласили представителей власти, работников культуры и искусства, общественников. Такие встречи сближают регионы, а дружба народов укрепляется многовековой традицией, обращаясь к собравшимся подчеркнул вице-премьер Залим Кашироков.
В фойе ГКЗ развернули выставку, на которой можно было увидеть предметы ручной работы, сувениры, книги на разных языках. И, конечно же, гостей угощали блюдами национальной кухни.
