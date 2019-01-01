Глиняные фигурки, изделия из дерева и украшения к Новому Году.

В 23-ей школе Нальчика прошла выставка-продажа работ учащиеся коррекционных классов образовательного учреждения.

На школьной ярмарке дети представили поделки и блюда, созданные своими руками. К большой школьной ярмарке готовились несколько месяцев. Традицию заложили три года назад. Как отмечают педагоги, после первой пробной выставки у детей с ограничениями по здоровью возрос интерес к занятиям по технологии. А это развитие мелкой моторики и как результат – улучшение речи, памяти и внимания. Средства, которые выручили на ярмарке, пойдут на изготовление следующей серии «экспонатов» и блюд. Их планируют представить на новой выставке – уже весной и посвятят ее Дню Победы.