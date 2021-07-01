Главным тренером нальчикского «Спартака» назначен Хасанби Биджиев





Хасанби Биджиев назначен главным тренером нальчикского «Спартака». И одновременно он будет исполнять обязанности директора клуба.

Такое решение приняли в министерстве спорта. Должность главного тренера республиканской команды Биджиев уже занимал в 14-м – 17-м годах. На сегодня задачи перед ним поставлены непростые: «Спартак-Нальчик» играет в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги. Сейчас необходимо сформировать боеспособный коллектив. Кроме того, команда работает над созданием определенной модели игры, которая нацелена на результативность и движение вперед.