Главный тренер нальчикского «Спартака» освобожден от должности





Освобожден от должности главный тренер нальчикского «Спартака» Заур Кибишев. Произошло это после матча с краснодарской «Кубанью», который «красно-белые» проиграли на своем поле со счетом 0:3. Как сообщили в пресс-службе команды из Кабардино-Балкарии, Кибишева освободили от должности «в связи с неудовлетворительными результатами». Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака-Нальчика» назначен Ашамаз Шаков. В этой роли он будет пребывать до конца нынешнего сезона. Шаков уже руководил «красно-белыми» с тренерской скамейки, когда болел Заур Кибишев.