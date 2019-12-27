Главный атрибут Нового года под охраной.



До Нового Года – меньше недели. Чтобы уберечь деревья от лесорубов-нарушителей, в республике организовали усиленную охрану дикорастущих хвойных. Лесной массив республики на сегодня занимает около 9000 га. По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии КБР Мухамеда Маремова, специалистами, отвечающими за сохранность насаждений, территория ежедневно патрулируется. Незаконная рубка, сбыт, транспортировка новогодних елей без документов влечёт административный штраф в размере от 3тыс. р., до 300 тыс.р. К ответственности могут привлечь и за покупку елки, украденной из леса, подчеркнули в Минприроды. Но самые большие штрафы грозят за хвойное, срубленное в черте города. В этом случае сумма взыскания не фиксирована, а складывается из расходов на приобретение и уход за саженцем. Учитывается также возраст и высота загубленного дерева.