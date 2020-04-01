Главгосэкспертиза России дала добро: на Эльбрусе построят две новых канатных дороги.

Проект сооружения двух пассажирских подвесных канатных дорог на главном курорте Кабардино-Балкарии ВТРК «Эльбрус» получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ.

Первый подъемник, по проектно-сметной документации, представляет собой кресельную канатку для буксировки лыжников и сноубордистов к месту старта. Ее протяженность – чуть больше 200 метров, пропускная способность – 2 000 человек в час. Начало трассы – примерно на уровне действующей станции «Мир». Вторая дорога – это кольцевой подъемник с десятиместными гондолами. Она будет в 4 раза длиннее первой и сможет перевезти за час почти 2,5 тысячи пассажиров.

По проекту планируют возвести опоры, а также здания верхних и нижних станций. На одном из участков гондольной дороги намерены создать сервисную инфраструктуру. Появится многофункциональный комплекс, где обустроят зону приема, вестибюль с ячейками для хранения спортинвентаря, кафе, медпункт, разместят службу спасателей. Подъехать к площадкам новых подъемников можно будет по действующим трассам — от поляны Азау до станции «Мир».