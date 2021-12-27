Глава республики накануне побывал с рабочей поездкой в Чегемском районе

Казбек Коков осмотрел участок дороги между Хушто-Сыртом и знаменитыми водопадами, работы на котором начнутся в скором времени. Руководитель региона пообщался с жителями района, обсудил с ними вопросы благоустройства туристических объектов. До конца года за счёт средств регионального дорожного фонда будет завершён ремонт одного из участков автодороги «Чегем 2-Булунгу». В 22-м начнётся реконструкция полотна от Нижнего Чегема до Хушто-Сырта и дальше до Чегемских водопадов с обустройством освещения, тротуаров, дополнительных смотровых площадок. Уже прорабатывается вопрос финансирования из федерального бюджета в 23-м ремонта году дороги в границах Эль-Тюбю и Булунгу. Объекты планируется включить в госпрограмму комплексного развития сельских территорий.