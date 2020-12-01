Глава республики Казбек Коков сегодня поздравил волонтеров с их предстоящим профессиональным праздником





Встреча с участниками добровольческого движения Кабардино-Балкарии проходила в режиме видеоконференции. Глава субъекта поблагодарил молодых людей, которые, в период пандемии оказывали необходимую поддержку жителям республики. И подчеркнул, что за ними будущее родного края.

В рамках мероприятия волонтеры-участники Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» награждены памятными медалями, учреждёнными Президентом страны Владимиром Путиным. Знаки отличия получили больше 150-ти представителей добровольческого движения в КБР.