Глава республики Казбек Коков провел совещание с Правительством КБР

Глава республики Казбек Коков провел совещание с Правительством КБР

15.04.2026 | 21:40
Обсудили реализацию национальных проектов и экономическую ситуацию по итогам первых двух месяцев текущего года… Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел совещание с членами Правительства республики. На встрече отметили, что Кабардино‑Балкария показывает устойчивый рост основных макроэкономических показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С докладом о результатах работы ведомства выступил профильный министр Борис Рахаев. По уровню достижения показателей нацпроектов в государственной автоматизированной системе управления Кабардино-Балкария на начало апреля занимает первое место в СКФО и седьмое – по России. Глава республики подчеркнул: нужно сохранить заданные темпы и усилить контроль за реализацией нацпроектов. Отдельно коснулись вопросов развития транспортной инфраструктуры. На совещании также обсудили подготовку к Кавказскому инвестиционному форуму. Регион представит инвестиционный пакет на сумму свыше 250 миллиардов рублей – это рекордный показатель для Кабардино-Балкарии. Основной акцент сделают на развитии туризма и модернизации санаторно-курортного комплекса Нальчика. Также затронули вопросы модернизации водозабора и теплоэнергетического комплекса, вывоза вывоз твердых коммунальных отходов и санитарной очистки территорий.   https://t.me/vestikbr
