Глава республики Казбек Коков провел рабочую встречу с управляющим Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по КБР Николаем Баковым

Подвели итоги работы ведомства за 2025 год и обсудили задачи текущего периода. Отделение СФР по Кабардино-Балкарии обеспечивает более двух третей всех расходов в социальной сфере, социальные обязательства выполняются в полном объеме.
Общее число получателей пенсий, пособий и компенсаций превысило 382 тысячи человек. На выплату пенсий в прошедшем году направлено 48,6 миллиарда рублей, поддержку семей с детьми - 35 миллиардов рублей, материнский капитал - 2,5 миллиарда рублей, социальное страхование льготных категорий - 3,6 миллиарда рублей. С начала этого года на 7,6% проиндексированы страховые пенсии, социальные выплаты выросли на 5,6%, на 6,8% увеличены социальные пенсии.
Большая работа проведена по заявлениям 5,5 тысячи многодетных матерей с пятью и более детьми. Им сняли ограничения по включению в стаж периодов ухода за детьми до 1,5 лет, что позволило увеличить размер пенсий. Особый приоритет — участники СВО и их семьи, для которых организован особый режим приема в клиентских службах. Выплаты на капремонт домов получили 86 семей погибших военнослужащих. В реабилитационные центры Соцфонда направлены 169 участников СВО, еще 73 — в первом квартале 2026 года.
Глава КБР Казбек Коков поблагодарил коллектив отделения фонда за профессионализм и пожелал дальнейших успехов на благо жителей республики.
