Глава республики Казбек Коков провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам ребенка в КБР Аминой Бадраковой

Глава региона заслушал ежегодный доклад о проделанной детским омбудсменом работе. Сегодня обеспечено активное участие Уполномоченного практически по всем направлениям, касающимся детей, особенно детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей или попавших в трудную жизненную ситуацию, а также детей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, или с особенностями развития. Серьезный и ответственный подход к каждому случаю индивидуально, взаимодействие с государственными, муниципальными и общественными организациями – проводится большая работа.
Всего на имя Уполномоченного за год поступило 314 обращений граждан, это практически на уровне прошлого года. При этом меньше устных обращений в связи с систематическими выездами омбудсмена в районы. Одним из самых главных достижений стало то, что большинство детей, оставшихся без родителей, удается устраивать в приемные семьи. Вдвое сократилось и количество детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях. Более чем в два раза сократилось число родителей, ограниченных в родительских правах, и увеличивается количество родителей, восстановленных в родительских правах. По инициативе Уполномоченного в республике реализуются проекты, направленные на защиту семьи и ребенка.
Обсудили вопросы дальнейшей деятельности Уполномоченного по правам ребенка. Отдельное внимание уделили вопросам поддержки детей ветеранов и участников специальной военной операции, профилактической работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении.
Казбек Коков выразил благодарность Амине Сафраиловне за активную гражданскую позицию в интересах детей. Институты государственной и муниципальной власти будут и дальше оказывать самую активную поддержку в этой непростой, но очень важной работе.
https://t.me/vestikbr