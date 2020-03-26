Глава республики Казбек Коков посетил информационной центр оперштаба по предотвращению распространения коронавируса





Специалисты рассказали руководителю региона, с какими вопросами чаще всего обращаются жители: за поддержкой, рекомендациями по соблюдению карантинной профилактики. Поступают также звонки и от тех, кто возвращается из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией.

Ситуация находится под контролем, подчеркнул Казбек Коков. Приняты все превентивные меры, в частности, инфекционная и вторая нальчикская больницы готовы к приему пациентов. Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор организуют работу медучреждений для оказания врачебной помощи как зараженным, так и людям, которые нуждаются в медицинском контроле, досмотре больных. С сегодняшнего дня на территории республики ограничено проведение массовых мероприятий. Первоочередная задача – предоставлять полную информацию, ни в коем случае не скрывая всех фактов происходящего, подчеркнул Казбек Коков. Также Глава республики поблагодарил специалистов за работу по обеспечению безопасности жителей республики.