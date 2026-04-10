Глава региона Казбек Коков провел рабочую встречу с руководителем Управления Федерального казначейства по КБР Шумахо Утижевым

Обсудили итоги деятельности Управления по исполнению бюджетов бюджетной системы республики за прошлый год и проанализировали результаты первых трех месяцев текущего. По данным УФК по КБР, по состоянию на 1 апреля поступление доходов в бюджеты всех уровней составило почти 24,8 миллиарда рублей, что на 21,8% больше аналогичных показателей 2025 года.В бюджет субъекта, в том числе, поступило 13 миллиардов рублей, что на 28% больше, чем в предыдущем году. Также наблюдается рост поступления доходов в местные бюджеты, это 5,2 миллиарда рублей, что на 20,5% больше, чем в предыдущем году.
Стабильный рост доходов республиканского бюджета расширяет финансовые возможности в решении социальных вопросов. Средства направляются на повышение заработной платы в бюджетной сфере, улучшение льготного лекарственного обеспечения, решение текущих коммунальных проблем и других важных для людей социальных вопросов.
Управление вошло в число лидеров, продемонстрировав 100-процентное исполнение кассовых выплат по национальным проектам, реализуемым в Кабардино-Балкарии. Положительная динамика наблюдается и в части кассового исполнения федерального бюджета. Следует также отметить поступления от реализуемого ведомством механизма управления ликвидностью. По итогам первого квартала доходы от привлечения остатков на единый счет бюджета республики составили более 345 миллионов рублей. Прирост данного показателя с 2021 года - 7,1 миллиарда рублей.
Глава региона Казбек Коков пожелал коллективу Управления Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике дальнейших успехов в работе, от которой во многом зависит эффективность финансовой системы региона.
