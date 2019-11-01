Глава Минкавказа призвал увеличить в два-три раза производство яблок на Северном Кавказе — 2019.11.27





Заявление Сергей Чеботарёв сделал на международной специализированной выставке-конференции «PROяблоко 2019», которая проходит в Минеральных Водах. По его мнению, это поможет заместить импорт этих фруктов на российских прилавках. В качестве примера была приведена Кабардино-Балкария.

Наша республика является пилотным регионом по развитию интенсивного садоводства в стране и уверенно лидирует в данном направлении. Около трети садов интенсивного типа, которые ежегодно закладываются в России, – на территории КБР. По данным республиканского Минсельхоза, в первом полугодии 2019-го по такой технологии высадили около 1300 га садов. Общая площадь многолетних насаждений в регионе сейчас превышает 19 тысяч га. Кроме того, здесь создана собственная база для развития садоводства: заложены питомники, производятся бетонные столбики для установки шпалерных опор, пластиковая тара европейского стандарта для хранения плодоовощной продукции. Сейчас выращивание яблок является визитной карточкой республики. Эксперты отмечают, это экономически выгодная и социально важная отрасль, которая обеспечивает высокую рентабельность инвестиций и занятость граждан.