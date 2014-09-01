Глава КБР выступил с докладом на совещании у Председателя Правительства России





«Положение дел на Кавказе непростое. Есть еще много проблем, которые требуют решения, в том числе на федеральном уровне.»- с этих слов премьер-министр Михаил Мишустин начал сегодня совещание в Пятигорске с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития округа. В совещании принял участие Глава КБР Казбек Коков. Ключевыми направлениями развития СКФО Михаил Мишустин назвал туризм и сельское хозяйство. «У макрорегиона отличные шансы стать центром притяжения путешественников не только со всей России, но и из-за рубежа», — подчеркнул он. Государство поможет создать инженерную инфраструктуру, а строительство различных подъемников, трасс, гостиниц – задача инвесторов. Агропромышленный комплекс в регионе активно развивается. В прошлом году округ вышел на первое место в стране по объёмам производства плодов и ягод. Основные экономические показатели развития субъектов Северного Кавказа отстают от общероссийских. Это касается валового регионального продукта на душу населения и инвестиций в основной капитал, отметил Мишустин. Есть проблемы в дорожном строительстве и коммунальном хозяйстве. Нужны конкретные решения проблемы водоснабжения и водоотведения на Северном Кавказе, которые бы учитывали особенности каждой территории», — добавил премьер-министр. Глава КБР Казбек Коков на совещании выступил с докладом, в котором обозначил основные итоги 2020 года и перспективы развития региона.