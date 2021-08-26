Глава КБР выступил на августовском совещании педагогов республики


Масштабная встреча в преддверии нового учебного года… Сегодня в Нальчике состоялось августовское совещание педагогических работников Кабардино-Балкарии. Участников приветствовал Казбек Коков. Глава республики подчеркнул: образование всегда будет приоритетным направлением развития. Прошлый учебный год завершался в условиях распространения коронавируса, что внесло коррективы в образовательный процесс, отметил руководитель региона. Среди ключевых задач глава республики обозначил проработку вопросов повышения оплаты труда учителей и решения их жилищных вопросов. Помимо этого, необходимо улучшать качество образования в целом и способствовать росту профессионализма педагогических кадров.

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Радио КБР 18.10 bal – 2021.08.26

— Казбек Коков РФ-ны регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды.

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Радио

Радио КБР 18.10 rus – 2021.08.26

— Сегодня, Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в республиканском форуме работников системы образования.

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