home
Главная
>
Новости
>
Глава КБР встретился с журналистами региональных и федеральных СМИ

Глава КБР встретился с журналистами региональных и федеральных СМИ

30.12.2022 | 22:33
Реализация нацпроектов, темпы развития промышленности и сельского хозяйства, строительство дорог и новых объектов… Глава республики Казбек Коков сегодня на встрече с журналистами ответил на несколько десятков вопросов. Пресс-конференция состоялась в Доме правительства. Роль средств массовой информации во взаимодействии власти и общества чрезвычайно важна, подчеркнул Глава Кабардино-Балкарии, открывая пресс-конференцию. На первый вопрос – о республиканских финансах – Казбек Коков ответил: здесь наблюдается позитивная динамика: собственные доходы региона за последние годы кратно выросли. На сегодня это около 16 миллиардов рублей. Отдельно руководитель Кабардино-Балкарии остановился на реализации национальных проектов и мерах поддержки семей с детьми. Вопросы касались самых разных сфер жизни: это сельское хозяйство, строительство и туризм, создание современной дорожно-транспортной инфраструктуры, развитие промышленности, реализация значимых инвестпроектов. Остановились и на создании системы качественного и бесперебойного водоснабжения в республике. Вопрос – на постоянном контроле у руководства республики. Кабардино-Балкария оказывает разноплановую шефскую помощь жителям Скадовского района Херсонской области, сообщил Казбек Коков. А не так давно соглашения о поддержке подписали еще с двумя районами – Голопристанским и Каланчакским. Встреча с журналистами продолжалась около часа. В целом на пресс-конференции представители СМИ задали главе республики около 30 вопросов.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных