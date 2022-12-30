Глава КБР встретился с журналистами региональных и федеральных СМИ

Реализация нацпроектов, темпы развития промышленности и сельского хозяйства, строительство дорог и новых объектов… Глава республики Казбек Коков сегодня на встрече с журналистами ответил на несколько десятков вопросов. Пресс-конференция состоялась в Доме правительства.
Роль средств массовой информации во взаимодействии власти и общества чрезвычайно важна, подчеркнул Глава Кабардино-Балкарии, открывая пресс-конференцию. На первый вопрос – о республиканских финансах – Казбек Коков ответил: здесь наблюдается позитивная динамика: собственные доходы региона за последние годы кратно выросли. На сегодня это около 16 миллиардов рублей. Отдельно руководитель Кабардино-Балкарии остановился на реализации национальных проектов и мерах поддержки семей с детьми.
Вопросы касались самых разных сфер жизни: это сельское хозяйство, строительство и туризм, создание современной дорожно-транспортной инфраструктуры, развитие промышленности, реализация значимых инвестпроектов.
Остановились и на создании системы качественного и бесперебойного водоснабжения в республике. Вопрос – на постоянном контроле у руководства республики.
Кабардино-Балкария оказывает разноплановую шефскую помощь жителям Скадовского района Херсонской области, сообщил Казбек Коков. А не так давно соглашения о поддержке подписали еще с двумя районами – Голопристанским и Каланчакским.
Встреча с журналистами продолжалась около часа. В целом на пресс-конференции представители СМИ задали главе республики около 30 вопросов.
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