Глава КБР встретился с командующим Северо-Кавказским округом войск нацгвардии Сергеем Захаровым





Глава КБР Казбек Коков провел первую рабочую встречу с командующим Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Сергеем Захаровым, назначенным на эту должность Указом Президента Российской Федерации от 7 июня 2021 года. В ходе ознакомительной беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества органов государственной власти и войск национальной гвардии Российской Федерации на территории региона, а также результаты деятельности Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по КБР. Обозначены задачи и направления совместной работы по обеспечению безопасности граждан и повышению эффективности дальнейшего взаимодействия.