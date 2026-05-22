Глава КБР участвовал в заседании президиума правкомиссии по региональному развитию

22.05.2026 | 15:34
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков накануне участвовал в заседании президиума правкомиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Встреча прошла в Москве в Ситуационном центре правительства России.   В частности, подвели итоги завершившегося отопительного сезона и озвучили планы по подготовке к предстоящему периоду. Обсудили финансовые показатели деятельности ресурсоснабжающих организаций, а также инвестиционные программы в данной отрасли. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» Кабардино-Балкария входит в число регионов с положительной динамикой показателей по различным федеральным проектам. Работа ведется на всех объектах, которые в этом году вошли в программы. На особом контроле – строительство и капитальный ремонт школ и детских садов, учреждений сферы здравоохранения, культуры и спорта, восстановление дорожно-транспортной отрасли.
