Глава КБР участвовал в заседании президиума правкомиссии по региональному развитию

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков накануне участвовал в заседании президиума правкомиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Встреча прошла в Москве в Ситуационном центре правительства России. В частности, подвели итоги завершившегося отопительного сезона и озвучили планы по подготовке к предстоящему периоду. Обсудили финансовые показатели деятельности ресурсоснабжающих организаций, а также инвестиционные программы в данной отрасли. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» Кабардино-Балкария входит в число регионов с положительной динамикой показателей по различным федеральным проектам. Работа ведется на всех объектах, которые в этом году вошли в программы. На особом контроле – строительство и капитальный ремонт школ и детских садов, учреждений сферы здравоохранения, культуры и спорта, восстановление дорожно-транспортной отрасли.