Глава КБР с рабочим визитом посетил ряд предприятий и проинспектировал дороги





Рабочие встречи на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, а также инспекция дорожных объектов. Если для большинства жителей Кабардино-Балкарии первое сентября стало нерабочим днем, то для Главы республики напротив – крайне насыщенным. Казбек Коков побывал сразу в нескольких муниципалитетах. В Черекском районе Глава региона оценил восстановление участка региональной трассы «Старый Черек – Жемтала – Сукан-Суу». Здесь капитально отремонтировали почти шесть километров: уложили новый асфальт, укрепили обочины, установили дорожные знаки и обустроили пешеходные переходы. Специалисты рассказали, что в 22-м году планируют привести в нормативное состояние и участок дороги «Жемтала – Зарагиж». Побывал Казбек Коков и на участке трассы от Майского до станицы Александровской. Здесь на 12-ти километрах дорожники обновили асфальтобетонное покрытие, привели в порядок остановки и пешеходные переходы. Руководитель Кабардино-Балкарии побывал и на полях сельхозкооператива «Ленинцы», где сейчас убирают зерновые. Казбек Коков пообщался с работниками и поддержал их идею назвать одну из улиц села именем председателя кооператива Владимира Бердюжи, который в августе ушел из жизни. Предприятие, которое он возглавлял, – одно из тех, что работают стабильно и успешно. Здесь трудятся больше 300 человек. В Старом Череке Глава Кабардино-Балкарии посетил участок уборки овощей «Агро Плюс» — одного из крупных предприятий АПК республики. Здесь наладили «замкнутый» цикл производства: от выращивания и переработки овощей до реализации консервов потребителям. На предприятии заняты 180 человек. Часть из них собирает томаты, огурцы, перец и укроп. Завод «ЭРПАК» также занимается переработкой, но уже бумаги. В Герменчике, где расположено предприятие, Казбек Коков осмотрел цеха. И здесь создали полный производственный цикл: выпускают картон и бумагу для гофрирования. Трудоустроены больше 300 человек. В месяц выпускают четыре тысячи тонн продукции. С рабочими Глава республики общался и на фабрике «Авангард». Это один из крупных инвестиционных проектов, которые реализуют за последнее время. Предприятие состоит из пяти швейных подразделений, а также экспериментального, печатного, раскройного, заготовительного, вышивального и упаковочного цехов. Заняты здесь больше 600 человек… По итогам поездки Глава региона отметил, что предприятия поступательно развиваются, внедряют современные технологии, создают новые рабочие места, отчисляют налоги в бюджет республики. Казбек Коков поблагодарил промышленников и аграриев за труд и поздравил всех с Днем государственности.