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Глава КБР рассказал о подвиге офицера Алима Темботова

Глава КБР рассказал о подвиге офицера Алима Темботова

08.08.2022 | 21:40
О героизме нашего земляка – капитана Алима Темботова – сообщило сегодня министерство обороны России. Благодарность старшим офицерам на своей странице в "Телеграме" выразил Глава республики Казбек Коков. “Сегодня бойцы из Кабардино-Балкарии достойно исполняют свой долг в ходе специальной военной операции. Каждый из них – герой, каждый ежедневно противостоит нацизму во имя безопасности нашей многонациональной Родины”, – подчеркнул руководитель региона... Во время доставки российским войскам продовольствия и ГСМ, на колонну, которой руководил Алим Темботов, напала украинская диверсионная группа. Военнослужащий из Кабардино-Балкарии вывел машины из-под огня, организовал отражение атаки и лично уничтожил нескольких диверсантов. Смелые и решительные действия капитана не позволили украинским националистам прервать снабжение российских войск на передовой, отметили в Минобороны. https://t.me/vestikbr
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