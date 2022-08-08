Глава КБР рассказал о подвиге офицера Алима Темботова

О героизме нашего земляка – капитана Алима Темботова – сообщило сегодня министерство обороны России. Благодарность старшим офицерам на своей странице в "Телеграме" выразил Глава республики Казбек Коков.
“Сегодня бойцы из Кабардино-Балкарии достойно исполняют свой долг в ходе специальной военной операции. Каждый из них – герой, каждый ежедневно противостоит нацизму во имя безопасности нашей многонациональной Родины”, – подчеркнул руководитель региона...
Во время доставки российским войскам продовольствия и ГСМ, на колонну, которой руководил Алим Темботов, напала украинская диверсионная группа.
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии вывел машины из-под огня, организовал отражение атаки и лично уничтожил нескольких диверсантов. Смелые и решительные действия капитана не позволили украинским националистам прервать снабжение российских войск на передовой, отметили в Минобороны.
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