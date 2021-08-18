Глава КБР провёл очередное заседание Оперативного штаба





Глава КБР Казбек Коков сегодня в режиме ВКС провёл очередное заседание Оперативного штаба. Открывая заседание, Казбек Коков отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной, несмотря на некоторую стабилизацию роста заболеваемости и снижение числа госпитализаций. Он подчеркнул, что нельзя допустить взрывного роста заболеваемости, необходимо продолжить иммунизацию населения и соблюдение ограничительных мер. Касаясь темы вакцинации, главный государственный санитарный врач Жирослан Пагов отметил, что наибольший процент вакцинированных отмечается среди работающего населения, наименьший — среди студентов и людей с хроническими заболеваниями, что дает основания прогнозировать дальнейший рост заболеваемости именно среди последних. Он напомнил, что после первого сентября Роспотребнадзор начнет проводить полномасштабные проверки предприятий и организаций на предмет обеспечения обязательной иммунизации сотрудников.

На заседании штаба обсуждался вопрос готовности школ к работе в условиях текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. Министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзор Езаов сообщил, что образовательные учреждения приступят к занятиям в штатном режиме с обеспечением мер профилактики. Сохраняется входная термометрия, для каждого класса положено обеспечить отдельное помещение. В случае возникновения очага коронавирусной инфекции решение будет приниматься локально в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.