Глава КБР провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам





Итоги реализации нацпроектов в Кабардино-Балкарии в 2020 году подвели сегодня на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Казбека Кокова. Также были проанализированы промежуточные результаты выполнения целевых проектных показателей текущего года. Казбек Коков подчеркнул, что реализация нацпроектов, как и в прошлом году, остается приоритетным направлением работы региональной власти всех уровней, и задача Совета — анализировать и контролировать достижение всех целевых показателей.

В завершение заседания Глава КБР внес ряд предложений по организации работы Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он указал членам Совета на необходимость жесткого контроля над качеством проводимых подрядными организациями работ и недопустимость задержек в сроках сдачи объектов в эксплуатацию.