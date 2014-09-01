Глава КБР провел заседание штаба по строительству и инфраструктурным проектам





О строительстве объектов по национальным проектам и федеральным и региональным программам говорили сегодня на рабочем заседании профильного штаба. Провел его Казбек Коков. Обсуждено строительство детсадов в Новой Балкарии и Вольном ауле, а также ремонт школы в Нижнем Череке. Глава республики акцентировал на качестве работ. Стройматериалы должны быть экологичными, износостойкими и выглядеть эстетично. По госпрограмме КБР «Формирование современной городской среды» завершено благоустройство 24 общественных и 42 дворовых территорий. В работе еще находятся около 60 объектов. Их закончат к концу года. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» работы ведутся на 82 участках, досрочно сданы 34. Дополнительно из резервного фонда Правительства России предоставлен межбюджетный трансферт в размере 200 миллионов рублей. Глава напомнил, что при капитальном ремонте улиц необходимо обновлять изношенную инфраструктуру, а также следить за состоянием освещенности и комфортным обустройством пешеходной части улиц. На заседании проанализированы оперативные данные по наиболее проблемным строительным и ремонтным точкам, где требуется дополнительный контроль со стороны государственного или муниципального заказчика.