Глава КБР провел заседание республиканского Оперштаба по борьбе с распространением коронавируса

Казбек Коков провел в режиме ВКС заседание Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике. Обсуждены текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе и медицинских организациях, готовность системы здравоохранения республики к работе в осенне-зимний период.

Отдельно в рамках заседания рассмотрен формат проведения Дня знаний 1 сентября и праздничных мероприятий, посвященных Дню республики.

По информации Главного санитарного врача по КБР Жирослана Пагова ситуация в регионе на сегодняшний день остается стабильной, нет взрывного роста заболевших, отсутствуют очаги в закрытых учреждениях и коллективах. По состоянию на 25 августа зарегистрировано 6377 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из которых 5998 человек уже выздоровело, умерло — 77. Проведено порядка 142 тысяч тестирований.

Текущую ситуацию в медицинских организациях и готовность системы здравоохранения республики к работе в осеннее-зимний период охарактеризовал министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов. Он доложил, что в настоящее время для лечения коронавирусной инфекции функционируют два госпиталя совокупной мощностью 520 коек, в том числе 376 — с кислородом. Работу медицинских учреждений обеспечивают 92 врача и 185 сотрудников среднего и младшего медицинского персонала.

В госпиталях находятся 245 пациентов, в реанимациях – 20. Амбулаторное лечение с подтвержденным СOVID-19 получают 235 человек. Общее количество пациентов на дому, которым были выданы лекарственные препараты, входящие в схемы лечения, составило 3437 человек (в том числе 368 детей).

На случай эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями предусмотрена возможность оперативного развертывания 1013 коек инфекционного профиля. Кроме того, в соответствии с ранее утвержденной дорожной картой по подготовке системы здравоохранения к работе в осенне-зимний период за счет средств республиканского бюджета осуществлена поставка цифровых рентгеновских аппаратов для центральных районных больниц Терского и Эльбрусского районов, а также 2-х ПЦР-амплификаторов для лаборатории Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Мощность государственных организаций по компьютерной томографии увеличена до 9 аппаратов. Сформирован резервный запас средств индивидуальной защиты.

«Обстановка в целом стабильная. Вместе с тем, по югу России наблюдается небольшой рост заболеваемости COVID-19. Для нас самая основная цель – это сохранить здоровье жителям Кабардино-Балкарии, тем более нашим детям. Поэтому мы будем соблюдать все требования санэпидемнадзора», — подчеркнул в своем выступлении Глава КБР.

В этой связи, с учетом складывающейся динамики, а также в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, Оперштабом принято решение о проведении 1 сентября торжественных линеек на открытом воздухе с соблюдением всех санитарных требований только для учащихся первых классов. Для остальных школьников традиционных линеек не будет. Отменены также все массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня государственности КБР, сообщает пресс-служба Главы и правительства КБР.