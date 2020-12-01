Глава КБР провел заседание Оперштаба по COVID-19





Казбек Коков провел в режиме ВКС последнее в этом году заседание Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарии.

На сегодняшний день в республике выявлено больше 15 тысяч случаев заражения COVID-19. В госпиталях лечатся больше 1400 пациентов. В предпраздничные и праздничные дни служба скорой медицинской помощи будет работать в усиленном режиме. Со 2 января будет продолжена массовая иммунизация населения от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день поступило почти полторы тысячи доз вакцины, привиты порядка 800 человек. Участники заседания обсудили вопросы более активного информирования населения о мерах профилактики распространения инфекции, необходимости ограничить контакты в праздничные дни.