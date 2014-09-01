Глава КБР провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике





О реализации нацпроектов, мерах по снижению аварийности на дорогах и нейтрализации угроз в условиях распространения коронавируса говорили сегодня на совместном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и Совета по экономической и общественной безопасности республики. Провел его Глава КБР. Большой объем работ идет в дорожной сфере. Завершен ремонт участков трассы «Кавказ» от Чегем-2 до въезда в Нальчик, в Баксане и Урвани. Продолжается обустройство паркового комплекса в Чегеме, начата подготовка к реализации семи муниципальных проектов благоустройства в 2022 году, определенных в ходе всероссийского голосования. Глава республики поручил усилить качество контроля проводимых работ, их объемов и соблюдения сроков. Казбек Коков инициировал создание эффективного механизма приемки сдаваемых объектов, уточнив, что это должно осуществляться комиссионно с привлечением экспертов. По вопросу о дополнительных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в условиях распространения ковида руководитель Управления Роспотребнадзора Жирослан Пагов акцентировал, что всем гражданам, прибывающим в республику, необходимо соблюдать все установленные правила по заполнению анкеты, а также прохождению лабораторных обследований на инфекцию. С начала пандемии уже составлено около 200 протоколов об административных правонарушениях. Судами вынесены решения о штрафах на общую сумму более 1 миллиона рублей. О противодействии организации «финансовых пирамид» отчитались министр внутренних дел по КБР Василий Павлов и замначальника Южного главного управления Банка России Алла Храпунова. Участились случаи интернет-мошенничества. Преступники нередко создают интернет-проекты, вовлекая в свою деятельность популярных блогеров. По итогам заседания принят ряд решений.