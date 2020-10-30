Глава КБР провел совещание с членами Правительства

Казбек Коков сегодня провел рабочее совещание с членами Правительства КБР. Подведены итоги работы кабинета министров за девять месяцев текущего года, обозначены приоритетные задачи на предстоящий период. Докладчиком по основным вопросам повестки выступил премьер- Алий Мусуков. Он отметил рост показателей во многих направлениях. В сельском хозяйстве объем произведенной продукции составил 34 миллиарда рублей. Это на 5 с половиной процентов больше прошлогоднего. В промышленной сфере – рост больше 20 процентов, в топливно-энергетическом комплексе собственная выработка электроэнергии составила 130%. По словам выступавших, с начала года выросла номинальная и реальная заработная плата. С учетом роста потребительских цен реальная зарплата увеличилась почти на 6 процентов. В 4 раза вырос объем господдержки семей с детьми. Казбек Коков подчеркнул, что главной заслугой всех органов власти республики стала успешная и слаженная работа по борьбе с распространением коронавируса, что позволило избежать тяжелых, в том числе экономических, последствий в противостоянии эпидемии. Говоря о планах на ближайшие месяцы и следующий год, Глава КБР заявил, что Правительству предстоит большая работа. Стратегическая цель, как и прежде, – улучшение качества жизни, рост благосостояния населения республики.

«Не только в рамках национальных проектов мы должны работать. У нас должны быть более амбициозные планы. Есть целевые показатели. Да, они зафиксированы. Надо стараться сделать сверх этого. Выходить за рамки национальных проектов. Более активно работать в вопросах привлечения инвестиций», — отметил Казбек Коков.